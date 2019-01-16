Сегодня стали известны медианные зарплаты в регионах Беларуси. Разбежка оказалась очень большой – от 387 рублей в Витебской области до 977 рублей в Минске.

Медианная зарплата отличается от средней и в большинстве случаев меньше. Ее получает работник, который находится в середине зарплатного списка. В итоге «зарплатный ряд» разбивается на две равные части.

Как подсчитали сотрудники Белстата, самая высокая медианная заработная плата в стране наблюдается в Минске – 977 рублей. К слову, столица является лидером и по уровню средней зарплаты. Например, в ноябре 2018 года средняя заработная плата минчан составляла 1 375,3 руб., тогда как средняя зарплата, к примеру, в Могилевской области была 836,3 руб.

В Минской области медианная зарплата составила 749,7 руб., в Брестской – 693 руб., в Гомельской — 686,6. В Могилевской и Гродненской областях показатель медианной зарплаты оказался на уровне 683,2 и 676,1 руб. соответственно.

Самая низкая медианная зарплата среди регионов Беларуси зафиксирована в Витебской области – всего лишь 387,9 руб.

В Минске 52% работников получают зарплату до 1000 рублей, почти 28% — от 1000 до 1500 рублей, заработки остальных еще больше. В Витебской области 47,5% работников имеют заработок до 1000 рублей, но самая многочисленная группа (чуть больше 26%) получает всего лишь 300-500 рублей.