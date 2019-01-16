Киви — фрукт, который богат витаминами и полезными микроэлементами. Однако далеко не всем он будет полезен. Для здоровья некоторых он несет настоящую опасность. Об этом пишет Подробности.

Регулярное чрезмерное употребление киви может вызвать гипервитаминоз витамина С, которого в данном продукте в 4 раза больше, чем в лимоне.

Также не желательно употреблять киви тем, кто страдает от диареи, повышенной кислотности желудка, различных расстройств желудочно-кишечного тракта.

Также не рекомендуется давать киви маленьким детям, так как он является аллергеном. У взрослых, имеющих аллергию на киви, возникают дерматоз глотки, отек языка, приступы астмы.