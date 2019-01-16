Груженный яйцами грузовик опрокинулся на трассе под Лидой

На трассе М6 под Лидой опрокинулся груженный яйцами грузовик.

Об этом сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома, передает БЕЛТА.

Авария произошла около 11 часов утра 16 января. Водитель 1996 года рождения вез на автомобиле «ДАФ» груз куриных яиц из Щучина в Ивье. Сотрудникам ГАИ он рассказал, что на подъезде к развязке задумался и слишком поздно заметил знак «Уступи дорогу». Начал тормозить, резко крутанул руль, и машина в результате маневра легла на бок. Водитель был пристегнут, поэтому не пострадал. О грузе этого сказать нельзя.

По факту аварии проводится проверка.