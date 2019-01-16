Максим Галкин опроверг информацию СМИ о том, что его жене Алле Пугачевой стало плохо на съемках телепередачи в Останкино, передает РИА Новости.

«Все хорошо, Алла готовится к своему концерту. Передача снималась давно, и не было ей плохо. Алла сказала все и ушла. И другие гости не сидят всю программу — они приходят чуть позже или уходят чуть раньше, но тут сразу же порождаются какие-то теории, почему она ушла. Не переживайте», — рассказал Галкин.

В среду СМИ сообщали, что у Пугачевой случилась аллергическая реакция и приступ удушья при подготовке передачи Первого канала, посвященной Игорю Николаеву.