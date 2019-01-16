Совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) одобрил изменения в Программу реформ Беларуси, поддерживаемую финансовым кредитом ЕФСР, в части условий предоставления последнего седьмого транша кредита. Необходимость корректировки условий возникла из-за сдвига в графике реализации мер программы в рамках первых шести траншей.

Так, одобрен перенос контрольной даты оценки выполнения условий седьмого транша с 1 января 2018 года на 1 декабря 2018 года и запрос минфина Беларуси о переносе даты окончания доступности кредита с 31 декабря 2018 года на 31 марта 2019 года, сообщили в фонде.

Также актуализированы пороговые значения количественных показателей и уточнена редакция некоторых условий. Пороговое значение по минимальному уровню ЗВР установлено с учетом динамики показателя в первой половине 2018 года, прогнозируемых валютных потоков и для недопущения снижения уровня покрытия ЗВР ниже двух месяцев импорта. Пороговые значения по монетарным показателям установлены на уровнях, способствующих сдерживанию инфляции по итогам 2018 года в рамках 6%. Необходимость принятия постановления Совмина по внедрению в практику оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, влияющих на предпринимательскую деятельность, не сделанное в рамках шестого транша, повторно включили в условия предоставления седьмого транша.

Из условий предоставления транша исключены несколько потерявших актуальность мер.