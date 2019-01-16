Сегодня организаторы подали заявку в Мингорисполком.

Планируется, что основные мероприятия пройдут 24 марта в воскресенье. С 12.00 до 14.00 участники соберутся на улице Октябрьской и пройдут к стадиону «Динамо». Там с 14.00 до 22.00 пройдет митинг и концерт. Ожидается, что мероприятие посетят 30 тысяч человек, сообщают организаторы в Facebook.

Организаторы провели предварительные переговоры с администрацией стадиона. По их словам, на стадионе есть возможность установить специальное покрытие на поле и беговые дорожки и поставить сцену.

Заявку в Мингорисполком подали 16 января от имени юрлиц площадки «Арт Сядзіба» и Партии БНФ. После того, как минские власти разрешат мероприятие, к организации празднований смогут присоединиться общественные и коммерческие организации. На краудфандинговой платформе Talaka.by уже объявлен сбор средств.