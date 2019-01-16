Россия является одной из самых энергорасточительных стран в мире, с 2014 года роста энергоэффективности в стране нет, заявил глава Роснано Анатолий Чубайс в ходе Гайдаровского форума.

«Россия является одной из самых энергорасточительных стран в мире. Но поскольку экономический рост у нас не очень наблюдается, то с 2014 года роста энергоэффективности нет, с 2014 года стагнация. Мир продолжает наращивать энергоэффективность, а мы продолжаем оставаться в том же месте», — цитирует Чубайса ТАСС.

По его словам, для решения этой проблемы необходимо увеличивать стоимость электроэнергии, которая ниже среднемировых.

«Так получилось по двум причинам — из-за девальвации рубля и проведенной реформы электроэнергетики, в рамках которой был создан рынок электроэнергии и появилась конкуренция на рынке, снизилась цена на электроэнергию. Низкая цена на электроэнергию равна энергорасточительности, — пояснил Чубайс. — Следует ли из этого, что нам надо повысить цену на электроэнергию? Россия — страна бедная, и с плеча, сходу решить задачу повышения цены — неправильно. Правильно создавать ситуацию, при которой богатые платят больше, а бедные остаются на том же уровне».

На это направлена программа по социальным нормам потребления электроэнергии, добавил глава Роснано.

«Второй способ повышения энергоэффективности тоже не безболезненный. Он называется просто — запреты. Существует ряд решений, основанных на лобовых запретах в соответствии с лучшими мировыми практиками», — заключил Чубайс.

Гайдаровский форум — ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, проводится с 2010 года.