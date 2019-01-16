Сегодня стали известны номинанты на премию «Золотой орел» за заслуги в области российского кинематографа и телевидения. Среди номинантов — белорус Андрей Курейчик: его отметили в категории «Лучший сценарий» за работу над фильмом «Движение вверх».

Курейчик работал над сценарием к фильму в паре с Николаем Куликовым, пишет TUT.BY. Фильм вышел в мировой прокат в январе 2018-го года и стал одним из самых кассовых фильмов в истории российского кино.

Церемония вручения премии «Золотой орел» пройдет 25 января 2019 года. На звание лучшего фильма претендуют картины «Война Анны» Алексея Федорченко, «Движение вверх» Антона Мегердичева, «История одного назначения» Авдотьи Смирновой, «Лед» Олега Трофима и «Спитак» Александра Котта.