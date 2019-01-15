Первая девушка из Беларуси поступила в католическую конгрегацию «Миссионерок любви» (ордена святой Матери Терезы). Сестры этого ордена из разных стран мира уже более 25 лет служат в республике, однако лишь недавно местная девушка увидела призвание в этой конгрегации и ответила на него.

Поэтому впервые в монашеской семье Матери Терезы появится белоруска, рассказали Katolik.life в гомельском Доме милосердия конгрегации «Миссионерок любви».

Сейчас девушка проходит формацию в монастыре в Польше. Имя будущей монахини решено назвать после согласования с ней самой, также мы расскажем историю ее пути к ордену.

Единственные в Беларуси сестры Матери Терезы служат в Гомеле. Монахини разных национальностей содержат Дом милосердия, в котором помогают бедным и бездомным уже 25 лет и занимаются многими делами милосердия.

Дом сестер служит приютом для нескольких больных мужчин и женщин, оказавшихся на улице без средств к существованию. Монахини ухаживают за ними, лечат, помогают бросить пить, восстановить документы и устроиться на работу. Миссионерки готовят обед для бездомных, раздают продукты и одежду для бедных семей и одиноких стариков, помогают детям из малообеспеченных и проблемных семей.

Несколько девушек из Беларуси, которые ищут свое призвание, уже не раз приезжали в Гомель знакомиться с орденом. Некоторые встречаются с сестрами Матери Терезы на фестивале в Будславе.

Конгрегация сестер «Миссионерок любви» была основана Матерью Терезой в 1948 году в Калькутте, Индия. Целью ее основания стала благотворительная деятельность среди обездоленных жителей Калькутты независимо от их вероисповедания и национальности. Монахини конгрегации приносят четыре обета: послушания, милосердия, бедности и служения беднейшим из бедных. Согласно уставу, написанному Матерью Терезой, они должны жить, подобно их подопечным, в совершенной нищете.