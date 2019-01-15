Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что суверенитет и независимость республики будут испытываться ближайшие два года.

«(Беларусь – ИФ) и слева, и справа, и на Западе, и на Востоке, подвергнута серьезной ревизии на предмет суверенитета и независимости», — заявил А.Лукашенко во вторник, согласовывая назначение руководителей местных органов.

Президента цитирует госагентство БелТА.

Глава государства напомнил, что 2019 и 2020 годы для страны будут особыми, насыщенными политическими событиями. «Я уже об этом говорил. Мы должны быть к этому готовы. Но запомните: никто нас не сдвинет с места, если мы будем работать эффективно. Белорусы заслужили нормальной жизни. И мы обязательно должны, сохранив независимость и суверенитет, улучшить жизнь наших людей. В противном случае никому этот суверенитет будет не нужен», — подчеркнул президент.

Ранее А.Лукашенко также заявлял , что независимость Беларуси в ближайшие годы будут «пробовать на зуб» и страна должна быть готова «найти достойный ответ».