Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости очередной реформы школьных программ из-за их необоснованной сложности. При этом глава государства намекнул, что министр образования может быть отправлен в отставку.

«У нас порой уже в восьмом-девятом классе изучают то, что мы раньше изучали в вузе. Неужели так жизнь ускорилась? Неужели всех их математиками готовим? Поэтому надо очень серьезно заняться образованием. Если министр этого не понял, значит, он не министр», — сказал А.Лукашенко во вторник, согласовывая назначение Михаила Лустенкова ректором Белорусско-Российского университета.

Президента цитирует агентство БелТА.

«Вузовские и школьные программы надо реанимировать и привести в нормальный вид», — подчеркнул президент.

Как сообщалось, еще в апреле 2017 года А.Лукашенко в ходе послания народу и парламенту заявлял о неоправданно сложной, по его мнению, программе обучения в белорусских школах. «Думал, что мы не то сотворили в гуманитарной сфере. Но мы наломали дров в математике и физике в школе столько, что страшно смотреть на учебники. Кого вы готовите?», — заявлял тогда президент. В итоге предмет по силам только небольшому числу «яйцеголовых», добавлял он.

В мае 2017 года А.Лукашенко обсуждал с министром образования Игорем Карпенко обновление школьных программ. Министр тогда заявлял, что все школьные программы к 1 сентября (2017 года – ИФ) будут обновлены.