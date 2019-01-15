Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Валентина Татарицкого председателем Государственного комитета по стандартизации, передает БЕЛТА.

«Роль этого комитета будет постоянно возрастать. Вы это сами чувствуете и видите. И хотелось бы, чтобы вы были принципиальным человеком. И комитет был на соответствующем уровне», — напутствовал белорусский лидер.

Валентин Болеславович Татарицкий родился 21 апреля 1963 года в деревне Ждановичи Столбцовского района. В 1986 году окончил Минский радиотехнический институт, в 2009-м — Академию управления при президенте Беларуси.

В 1986-1988 годах работал инженером-технологом завода «Сенсор» Минского производственного объединения «Горизонт».

В 1988-1999 годах занимал должности инженера-технолога, ведущего инженера-технолога, заместителя начальника цеха, заместителя начальника производства, начальника производства, главного технолога научно-производственного комплекса микроэлектроники «Сигнал» Минского производственного объединения «Горизонт».

С 1999 по 2015 год прошел путь от заместителя технического директора до директора ОАО «Руденск» (Пуховичский район Минской области). В 2015 году был назначен первым заместителем председателя Государственного комитета по стандартизации Беларуси.