Мобильный оператор life:) меняет условия и повышает стоимость услуг в рамках ряда тарифных планов.

«Чтобы наши тарифы полностью отвечали вашим постоянно растущим требованиям в минутах и трафике, с 15 января 2019 года содержание большинства из них увеличится. Также изменятся условия и некоторых других наших услуг», — говорится в сообщении на сайте оператора.

Так, в обоих тарифах линейки «Голос» станет на 50 минут в другие сети больше. При этом абонентская плата составит для тарифа «Голос 1» 5,9 рублей в месяц, для «Голос 2» — 8,9.

В тарифах линейки «Шейк» станет больше и минут, и интернета. При этом их стоимость вырастет. Тариф «Шейк 4» закрывается. Все его пользователи без рассрочки на оборудование будут автоматически переведены на тариф «Шейк 3» в момент списания очередной абонентской платы.

Тарифы «Семья 1» и «Семья 2» переименованы в тарифы «Вместе 1» и «Вместе 2» соответственно. В каждом из них увеличится количество минут и интернета, абонентская плата тоже незначительно вырастет.

Тарифный план «Семья 3» переименован в тариф «Вместе 3» и закрыт для новых подключений. У абонентов, подключившихся на этот тариф до 15 января, условия и стоимость останутся прежними, сменится только название.

Тарифные планы «Лайт», L, XL, XXL, life:) M, life:) L и life:) Unlim будут закрыты, а их пользователи без рассрочки на оборудование в момент списания очередной абонентской платы будут автоматически переведены: пользователи «Лайт» — на тариф «Голос 1»; пользователи life:) M — на тариф «Шейк 1»; пользователи L, life:) L — на тариф «Шейк 2»; пользователи XL, XXL, life:) Unlim — на тариф «Шейк 3».