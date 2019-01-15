Новым послом Беларуси в Литве назначен бывший начальник управления внешней политики администрации президента Валерий Барановский.

Назначая нового посла, Александр Лукашенко отметил, что беларусская сторона готова выстраивать добрососедские отношения с Литвой, но не будет «прогибаться ни под кого», передает пресс-служба президента.

«Это дело Литвы. Хотят с нами сотрудничать, хотят выстраивать добрососедские отношения — пожалуйста, мы открыты для этого. Не хотят, — я думаю, у нас есть масса вариантов. Обойдемся», — заявил президент Беларуси.

По словам Лукашенко, основные торгово-экономические партнеры Беларуси находятся на юге, юго-западе, юго-востоке, поэтому необходимо «по-настоящему выстраивать логистику до Одессы».

Для торговли на западном направлении Беларусь может использовать порты Литвы и Латвии. В случае, если Литва продолжит политизировать отношения, беларусский транзит должен быть направлен в Латвию.

«Так у нас с Латвией хорошие отношения, если Литва не хочет строить отношения, деполитизировав их, отойти от этих непонятных требований по атомной станции… Это просто какая-то безглуздица. Зачем наматывать эту атомную станцию?!» — задал риторический вопрос Александр Лукашенко.

БелАЭС будет построена в любом случае, потому что это в интересах нашей страны, отметил президент Беларуси.

«Если Литва хочет, чтобы это было и в интересах Литвы, давайте вместе заниматься атомной станцией. Мы же не кричали гвалтом, когда были проблемы у них на станции. Поэтому еще Беларусь Литве очень пригодится. И то, что сейчас там творят политики, я не думаю, что литовский народ их поддерживает. Никакой опасности для Литвы наша станция не представляет. Мы же сами чернобыльская республика. Что, мы сами не понимаем, что станция должна быть безопасной?» — сказал Лукашенко.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, который присутствовал во время назначения, отметил, что новый посол уже работал в Литве в качестве советника-посланника и хорошо знаком с ситуацией и людьми.

«Это наши люди, наши соседи. Их не выбирают. Господь нам предопределил жить вместе. Поэтому надо выстраивать с ними отношения», — резюмировал президент Беларуси.

Напомним, 10 января во время совещания о социально-экономическом развитии страны в 2019 году и подходах к дальнейшему развитию интеграционных направлений Александр Лукашенко уже касался темы транзита через балтийские порты. Речь шла об идее прокладывания альтернативных маршрутов поставки нефти на беларусские НПЗ через порты Литвы и Латвии.

«Можно договориться так, что это будет наша общая нефть, которую мы переработаем на модернизированном Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе. Тем более у нас даже есть некоторые возможности в этом плане», — предложил Лукашенко.

Президент тогда отметил, что если не согласятся литовцы, то надо проработать этот вопрос с Латвией. Нефть может поставляться на Новополоцкий НПЗ, а нефтепродукты — поставляться в страны Балтии.