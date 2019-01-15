Беларусь заинтересована в расширении контактов с Францией, прежде всего в экономической сфере.

Об этом проинформировала пресс-служба главы белорусского государства, цитируя слова Президента Беларуси Александра Лукашенко в ходе назначения Игоря Фисенко новым послом в этой стране.

Белорусский лидер отметил, что, несмотря на то что отношения Беларуси и Франции находятся не на высочайшем уровне, деятельность предыдущего посла Беларуси во Франции Павла Латушко была там отмечена.

Александр Лукашенко заявил, что в сотрудничестве с Францией Беларусь интересует развитие и углубление взаимодействия в экономической сфере между странами, что и является приоритетным направлением сотрудничества.