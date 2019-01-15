Алексей Авраменко — профессиональный дорожник, последние годы работал первым замминистра транспорта.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Алексея Авраменко министром транспорта и коммуникаций Беларуси, соответствующее решение глава государства принял во вторник, сообщает Sputnik.

Министерство транспорта и коммуникаций оставалось без руководства с конца ноября 2018 года — предыдущий министр, Анатолий Сивак, был отправлен руководить Мингорисполкомом.

Как стало известно во вторник, Лукашенко назначил нового главу Минтранса. Им стал Алексей Авраменко, бывший первый замминистра. После того, как Сивака отправили в столичную мэрию, он был исполняющим обязанности министра.

Авраменко — молодой министр, ему всего 41 год. Учился в политехнической академии (ныне — БНТУ) и Академии управления. Профессиональный дорожник, работал мастером дорожно-строительного управления №43 РУП «Строительно-монтажный трест №8».

С 2000 года работал главным специалистом отдела содержания дорожной сети Комитета по автомобильным дорогам при Минтрансе, позже — главным специалистом аналогичного управления в департаменте «Белавтодор» министерства.

С 2006 по 2013 занимал должности главного специалиста, заместителя начальника и начальника управления транспорта, связи и информатизации аппарата Совмина. В 2013-м был назначен замглавы Минтранса, с 2016 — первым замминистра.

Авраменко — из того поколения чиновников, которое пользуется соцсетями. У нового министра есть страница в Facebook, однако ее он пока ведет не так активно.