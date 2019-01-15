Министерство информации Республики Беларусь должно утвердить вещание украинского телеканала в стране. Известно, что Александр Лукашенко и Петр Порошенко еще в 2014 году договорились о запуске данного телеканала.

Предполагалось, что UATV начнет свое вещание до наступления Нового года, однако этого не произошло.

Известно, что данный телеканал рассказывает свою точку зрения, затрагивая любые темы. Стоит отметить, что канал осуществляет свое вещание в Азербайджане, Болгарии, Великобритании, Грузии, Эстонии, Израиле, Индонезии, Ирландии, Италии, Канаде, Кыргызстане, Латвии, Литве, Молдове, Германии, Польше, Словакии, Словении, США и Чехии.

В основном, программы идут на английском и русском языке. На нем немного украинских новостей. Однако люди могут узнать о том, что же происходит на Донбассе.

Что касается политических ток-шоу, то канал их не транслирует. В основном, UATV показывает культурные мероприятия и события, рассказывает о различных странах, достижениях и т.д.