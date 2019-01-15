Беларусь, 1991 год. Вы должны посмотреть трейлер фильма по бестселлеру Виктора Мартиновича

Короткометражный фильм «Озеро радости» создан по одноименному произведению Виктора Мартиновича, ставшему бестселлером в 2018 году. Мировая премьера картины состоится на международном кинофестивале в Клермон-Ферране в феврале, куда его отобрали в основную программу.

Фильм «Озеро радости» — экранизация части книги Мартиновича, рассказывает о девятилетней Ясе, жизнь которой кардинально изменилась после смерти матери. Яся начинает строить свою новую жизнь после того, как отец отвозит Ясю в интернат.



Съемки фильма прошли в четырех деревнях Ляховичского района Брестской области. Главную роль в «Озере радости» исполнила воспитанница могилевского интерната Анастасия Пляц. В картине также задействованы Игорь Сигов («Дверь», «Франц+Полина», «Внутри себя»), Светлана Аникей («Хрусталь», «Ягор»), Александр Молчанов, Елена Зуй-Войтеховская, Татьяна Мархель, Денис Тарасенко и другие. В фильме звучит музыка белорусской этногруппы Vuraj, музыканты которой также приняли участие в съемках.

Игровые и документальные фильмы режиссера Алексея Полуяна принимали участие в международных кинофестивалях. На 24-м Минском МКФ его фильм «Край жанчын» был удостоен приза «За верность нравственным идеалам в киноискусстве». В 2018 году режиссер представил в рамках Национального конкурса юбилейного «Лістапада» свою новую работу — «Нарушение спокойствия».

— «Озеро радости» — очень личный для моей семьи фильм, — рассказывает режиссер Алексей Полуян. — Я хотел рассказать драму о ребенке, который в 9 лет осмеливается строить свой путь самостоятельно. Не каждый взрослый человек готов к этому выбору, а Яся смогла. Для меня было чрезмерно важно, чтобы главную роль исполнил ребенок из интерната. Мне посчастливилось встретить Настю Пляц в могилевском интернате. Она поверила мне и приоткрыла частичку своего крайне глубокого мира.

Когда я завершил работу над фильмом, я понял, что передо мной фильм, близкий к трагедии. Но это светлый фильм, потому что, глядя на этих детей, мы, взрослые, учимся у них и получаем силы и энергию.

Международный кинофестиваль в Клермон-Ферране называют важнейшим киносмотром короткого метра, который проводится с 1979 года. Это самый большой фестиваль короткометражных фильмов в мире, второй по посещаемости во Франции после Каннского кинофорума. В случае победы в Клермон-Ферране лента автоматически номинируется на премию «Оскар».

Выход фильма на экраны белорусских кинотеатров планируется осенью этого года. Прокат будет осуществлять Центр визуальных и исполнительских искусств «АРТ Корпорейшн».