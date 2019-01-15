В Мозырском районе столкнулись автобус, грузовик и легковушка, сообщает пресс-служба МЧС.

ДТП с участием трех транспортных средств случилось в понедельник рядом с деревней Митьки Мозырского района. Предварительно, столкнулись автобус МАЗ, грузовик аналогичной марки и легковой автомобиль Audi. Водителя немецкой иномарки зажало в салоне авто. Его освобождали сотрудники МЧС с помощью специнструмента.

Водителя легковушки госпитализировали. Другим участникам дорожно-транспортного происшествия медицинская помощь не понадобилась.