Министр иностранных дел Владимир Макей отмечает прогресс в отношениях с Европейским союзом, особенно в сфере торгово-экономических отношений.

В Минске рассчитывают на полную отмену санкций, действующих в Европейском союзе по отношению к Беларуси, заявил министр иностранных дел РБ Владимир Макей, отвечая на вопросы журналистов по итогам переговоров с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто, сообщает Sputnik.

«В феврале этого года будут пересматриваться санкции. Евросоюз вернется к вопросу об оставшихся санкциях по отношению к Беларуси. Надеемся, что верх возьмет рациональное зерно, и мы надеемся, что рано или поздно этот пережиток прошлого должен быть устранен и убран с нашей повестки дня», – заявил Макей.

По его словам, в последнее время отношения между Беларусью и ЕС развиваются активнее, в том числе в торгово-экономической сфере. Макей напомнил о программах, которые реализуются с участием капитала Европейского банка реконструкции и развития, а также Европейского инвестиционного банка.

«С ЕББР за 10 месяцев прошлого года уже реализовано проектов на 326 миллионов евро. А всего таких проектов мы реализовали на сумму более двух миллиардов евро», – заметил Макей.

Постепенная отмена санкций со стороны ЕС привела к росту интереса к Беларуси европейского бизнеса. Как итог стал расти товарооборот Беларуси и ЕС.

«За 11 месяцев между Беларусью и ЕС товарооборот вырос на 20 с чем-то процентов и достиг 16 миллиардов долларов, а экспорт с ЕС – на 37%. И, что характерно, доля Европейского союза в общем объеме экспорта за 11 месяцев этого года составила 31%, а год назад было 26%», – рассказал министр.

При этом доля России в объеме белорусского экспорта снизилась с 45 до 38%. Если улучшение отношений с ЕС продолжится, то у Минска есть все шансы справиться с поставленной президентом задачей диверсифицировать экспорт таким образом, чтобы треть белорусской продукции продавалась в страны ЕврАзЭС, треть – в ЕС, треть – в другие страны дальнего зарубежья.

В настоящее время со стороны ЕС сохраняются санкции в отношении четырех физических лиц и на поставку спецсредств.