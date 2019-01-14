В костёле Матери Божьей Шкаплерной в Мяделе обнаружена сенсационная находка. В здании XVIII века были замурованы в стене мощи святых и старые приходские книги, сообщает телеканал «Беларусь 24».

Находились они там с 1940 года. В краковском архиве нашли записку монаха, в которой и содержалась информация о тайнике. В числе найденного — мощи святой Терезы, папы Григория Великого и святой Цецилии. Все найденные святыни расположат в специальных реликвариях в мядельском костеле. Затем они будут представлены для поклонения прихожанам.