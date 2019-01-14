Минский городской суд рассматривает уголовное дело о коррупции в медицине в отношении бывшего замминистра здравоохранения Игоря Лосицкого и бывшего главврача 12-й стоматологической поликлиники Минска Владимира Кравчёнка.

Интерес к данному судебному процессу велик. На первое заседание в суд пришли десятки журналистов, что объяснимо. На скамье подсудимых бывший высокопоставленный чиновник, который курировал в Минздраве вопросы закупок медоборудования и товаров медицинского назначения, а также их регистрацию на рынке, был председателем тендерной комиссии УП «Белмедтехника», которая принимала решения о том, какой товар у кого и по какой цене покупать за бюджетные деньги. И если вспомнить, как в июне-июле 2018 года председатель КГБ Валерий Вакульчик комментировал громкие задержания в сфере медицины – а он говорил о том, что все задержанные замешаны в коррупционных закупках, из-за чего иногда цены на лекарства и медицинское оборудование необоснованно завышались на 10–60 и даже на 100%, – то можно было предположить, что в ходе этого судебного заседания прозвучат некоторые факты о том, как данные схемы работали. Тем более что из обвинения вытекало, что Лосицкий брал взятки за организацию централизованных закупок оборудования начиная с 2015 года. С момента задержания и до сих пор Игорь Лосицкий находится в СИЗО КГБ, в суд его привозят под конвоем.

Но, можно сказать, никаких новых громких сенсационных фактов в суде не прозвучало. В итоге Игорю Лосицкому предъявлено четыре эпизода получения взяток…

Полный текст статьи читайте в газете «Народная Воля» за 15 января