Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявляет об идущих между Минском и Вашингтоном переговорах о взаимном расширении дипломатического присутствия.

«Мы ведем переговоры по всему спектру проблемных вопросов, остающихся в наших отношениях, в том числе и по вопросам, связанным с перспективой расширения дипломатического присутствия в обоих государствах», — заявил В.Макей журналистам в понедельник в Минске.

«Мы ведем переговоры, как развить наше сотрудничество, исходя из понимания, что обе стороны должны быть представлены на уровне послов», добавил министр.

По словам главы МИД, Беларусь заинтересована в рамках диверсификации внешнеполитических и экономических отношений в “нормальном сотрудничестве” с США.

«Если когда-то в прошлом были приняты решения, влияющие на качество, уровень нашего сотрудничества, и если мы видим, что созрели условия для пересмотра этих решений, то надо принимать эти решения», — подчеркнул он.

При этом В.Макей отметил, что в Минске понимают, «какую роль играют Соединенные Штаты Америки в мире».

11 января Американский журнал Foreign Policy со ссылкой на двух неназванных источников сообщил, что В.Макей уведомил в телефонном разговоре помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Уэсса Митчелла, что Беларусь готова снять ограничения на число дипломатов США в Минске.

В белорусском МИД никак не прокомментировали данную информацию.

«Мы можем подтвердить факт нескольких телефонных разговоров, которые состоялись в последнее время между руководством министерства иностранных дел Беларуси и госдепартаментом США», — сообщил агентству «Интерфакс-Запад» пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

«Согласно правилам дипломатической этики, детальное содержание этих разговоров не разглашается», — подчеркнул пресс-секретарь.

Он отметил, что «в ходе этих разговоров обсуждались различные аспекты белорусско-американских отношений, в том числе возможности их улучшения».

С 2008 года в Беларуси нет посла США, а штат сотрудников посольства урезан. Обострение отношений между Минском и Вашингтоном произошло после того, как в 2007-2008 годах США ввели ограничительные меры экономического характера в отношении концерна «Белнефтехим».

Минск был вынужден пойти на отзыв посла в США и сокращение дипломатического присутствия в этой стране. Число сотрудников посольства США в Минске было сокращено по настоянию белорусской стороны в марте 2008 года. Позже руководство дипломатических представительств обеих стран было снижено с уровня посла до временного поверенного.