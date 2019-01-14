Британская газета Telegraph опубликовала на своем сайте материал об истории Давоса – места проведения ежегодного Всемирного экономического форума с 1971 года.

В частности, издание напомнило, что данный швейцарский город первоначально был известен больше всего как курорт для больных легочными заболеваниями.

В этой связи журналисты составили для примера список других городов в разных странах, которые являются направлениями для туристов, желающих поправить свое здоровье.

В перечень вместе с польским Соколовско, английским Богнор-Риджис, французской Ментоной, грузинским Цхалтубо и американским Батл-Крик попал и белорусский Солигорск.

Как пишет издание, здесь находится Республиканская больница спелеолечения. Причем пациенты оздоровляются не в искусственных соляных комнатах, а в шахте на глубине 420 метров.