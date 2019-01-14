Подключиться к общественной сети Free Wi-Fi Minsk в этом году можно будет на площади Свободы, возле Дворца спорта и еще на 10 станциях метро. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор компании «Деловая сеть» Павел Алексеенко, передает БЕЛТА.

Точки доступа будут работать в двух диапазонах — 2,4 ГГц и 5 ГГц, что позволит существенно повысить уровень обслуживания. «Ограничение частотой 2,4 ГГц приводит к тому, что уровень принимаемого сигнала на гаджетах пользователей снижается — каналы на этом диапазоне перегружены, — сказал Павел Алексеенко. — Сейчас можно по заявительному принципу на открытых пространствах устанавливать точки доступа, работающие в диапазоне 5 ГГц. Все современные мобильные гаджеты принимают сигнал на этой частоте».

Что касается минского метро, в настоящее время подключиться к Free Wi-Fi Minsk можно на двух станциях — «Октярьской» и «Купаловской». До июня общественный Wi-Fi будет еще на станциях «Петровщина», «Площадь Ленина», «Уручье», «Автозаводская», «Первомайская» и «Немига». Во втором полугодии текущего года точки доступа будут установлены на станциях «Площадь Якуба Коласа», «Академия наук», «Могилевская» и «Каменная Горка».