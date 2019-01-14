Сотрудники Института Гэллапа провели исследование, в котором выяснились основные поведенческие характеристики народов мира. На основе полученных данных были составлены рейтинги.

Так, белорусы попали в десятку самых неотзывчивых людей на планете. По результатам опроса, только 30% жителей нашей страны ответили, что за последнее время помогали незнакомым людям.

Этот список возглавила Латвия. У них не желают оказывать поддержку посторонним 83% опрошенных. Недалеко ушли жители Ирака — 81%.

В этом рейтинге также оказались: Япония, Китай, Чехия и Индия.

Как выяснилось, прийти на помощь в беде вам смогут в Индонезии и Австралии.