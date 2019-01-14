Планируется открыть производство двухэтажных вагонов для поездов.

14.01.2019 Беларусь и Венгрия запланировали создать производство двухэтажных железнодорожных вагонов. Подробности сообщил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

В планах произвести 19 двухэтажных поездов. Они будут использоваться на наиболее популярных маршрутах в Венгрии. Первый поезд хотят завершить к концу 2019 года.

Помимо этого, обе страны намерены открыть в Могилеве совместное предприятие по переработке кукурузы и взаимодействовать в области атомной энергетики, так как обе страны сейчас строят АЭС.