Беларусь готова развивать торгово-экономическое сотрудничество с Венгрией по всем направлениям. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто, передает БЕЛТА.

«Можно говорить, что у нас есть товарооборот, по году он колеблется где-то в пределах $180-200 млн. Но давайте скажем откровенно, что это смешная цифра, учитывая наши потенциалы, учитывая то, как наши экономики были в свое время кооперированы. Это только начало. Мы готовы по всем направлениям продвигать наше торгово-экономическое сотрудничество», — сказал Александр Лукашенко.

При этом, отметил президент, необходимо учитывать членство Беларуси в Евразийском экономическом союзе, ее хорошие отношения с Китаем и участие в инициативе «Один пояс и один путь». «Уже поезд (контейнерные перевозки. — Прим. БЕЛТА) ходит между Китаем и Европой, логистика выстроена. Мы готовы здесь представлять ваши интересы. В то же время мы рассчитываем, что вы как член Европейского союза, при том весьма самостоятельный, имеющий свою позицию, будете нас поддерживать. Сопряжение этих интересов придаст большую торгово-экономическую динамику между двумя странами», — уверен глава государства.

Александр Лукашенко добавил, что Венгрия и Беларусь развивают сотрудничество во многих сферах, есть совместные проекты в машиностроении, фармацевтике, строительстве, финансовой области. «По всем направлениям у нас есть возможности работать. Вы хотите (и правильно) восстановить производство моих любимых автобусов «Икарус» — мы готовы предложить вам практически бесплатно эту поддержку, потому что прошли очень серьезный путь в строительстве подобных автобусов, — обратил внимание президент. — Мы знаем, чему можно научиться в Венгрии, и успешно это делаем».

Глава государства также высказал благодарность венгерской стороне за вклад в нормализацию отношений между Беларусью и Европейским союзом. «Мы об этом знаем вплоть до буквы и запятой. Мы это очень ценим. Это один из краеугольных камней фундамента наших отношений», — заявил Александр Лукашенко.