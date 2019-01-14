Александр Солодуха: «Я реально востребован!»

Кто-то его любит, кто-то — недолюбливает. При этом знают практически все! Александр Солодуха известен не только своими песнями, но и эпатажными поступками. Удивлять непредсказуемыми выходками певцу не мешает даже солидный возраст. 18 января Александру Солодухе исполнится, как выражается он сам, «дай, Бог, 60». Однако, уверяет исполнитель, если для кого-то это время — думать о пенсии, для него — о новых песнях. Накануне своего юбилея заслуженный артист Республики Беларусь Александр Солодуха ответил на вопросы корреспондента МЛЫН.BY.

— Александр, 30 лет вы на сцене. Не каждый артист способен так долго оставаться в шоу-бизнесе и быть при этом любимым публикой, энергичным, готовым к самым разным творческим экспериментам. Откуда такая жажда жизни и творчества? Откуда столько энергии на все ваши многочисленные проекты?

— Все благодаря моим зрителям. Я с уважением и любовью отношусь ко всем, и всегда чувствую отдачу. Я выхожу на сцену и понимаю, что здесь меня любят, мне рады, и именно такое приятное обстоятельство дает мне силы и энергию. Я дарю зрителям радость, настроение и взамен получаю то, чем живет каждый артист — любовь зрителей. И я не перестаю признаваться в любви моим самым главным поклонникам — нашим белорусам! Вы наверное уже услышали, когда набирали мой номер, песню-признание, посвященную моим белорусским поклонникам. Это — новая песня, которой пока не было ни в одной программе. Моя благодарность за любовь!

И, конечно, не буду скрывать, меня окрыляет моя любимая жена, моя Наташа. Благодаря и ей тоже у меня есть силы и желание заниматься тем, что очень люблю. Много позитивных эмоций мне дарят мои дети — Варвара, Антон и Саша. И мои внуки. Это — мое счастье!

Кстати, ровно за три месяца до дня рождения я стал трижды дедом! Теперь у меня внук Димасик, ему 4 года, внучка Сонечка, ей три, и вот, буквально осенью, родилась еще одна внучка — Камила.

Так что, не буду лукавить, никаких у меня сложных секретов успеха нет. Моя семья, мои поклонники, желание оставаться лучшим в своей профессии как можно дольше и мотивируют меня быть в форме, быть успешным и востребованным артистом. И я — реально востребован! Это очевидно! Я ничего не придумываю. Об этом говорит график моих выступлений. А это не только государственные или мои сольные концерты, с которыми мы ездим по стране. Мне очень приятно, что меня хотят видеть и на семейных торжествах с концертной программой. И я соглашаюсь, если время позволяет. О том, что я востребован у зрителя говорят и корпоративные мероприятия. Знаете, сколько выступлений на корпоративах было у меня за декабрь? 33! Рядом никто не стоит! По несколько выходов день! И я соглашаюсь на это. Но даже при этом значительном количестве выступлений я все равно не снижаю качество своих номеров и держу планку.

— Что помогает вам быть в хорошей физической форме, как часто бываете в тренажерном зале?

— Скажу честно — тренажерные залы я не посещаю. Хотя бы потому, что в моем очень плотном графике не всегда есть время на это. Но, поверьте, физические нагрузки мне не чужды. Мы живем за городом, у нас свой дом и, соответственно, есть участок. А это — постоянный вынужденный фитнесс. Летом — стрижка травы, зимой — уборка снега. На участке всегда есть работа сродни спортивным нагрузкам.

— Ну а что касается хобби?

— Мое хобби — это моя профессия. Все, что я делаю для зрителя — я делаю с огромной любовью. А иного хобби у меня нет. Что помогает расслабиться? Шашлыки в саду! (Смеется.) У нас есть место, где можно семьей проводить время, загорать. Есть детский городок. У нас есть свой сад. Мы посадили самые разные плодовые деревья и ягодные кустарники.

— Кто чаще всего бывает у вас на пикниках, садовых посиделках?

— Мы любим собираться семьей. Бывают конечно и друзья. Частый гость — мой лучший друг, с которым мы дружны уже более 30 лет. Это Олег Елисеенков. Композитор, автор многих популярных и любимых народом песен, в том числе, и моих хитов.

— Знаю, что у вас в семье заведены довольно строгие порядки, особенно в вопросах чистоты. Не совсем свойственно, как мне кажется, для творческой личности. Жену не ущемляет такая ваша щепетильность?

— Любовь к чистоте и порядку у нас с женой взаимная. Мне это прививалось с детства, да потом и образование у меня медицинское — гигиена и санитария. Так что тут вопросов быть не может. И самое интересное, что моя третья официальная жена Наташа, с которой мы нашли друг друга, когда мне было 45 лет, именно такая же в этом отношении. Для нее, как для хозяйки, очень важно, чтобы дома было чисто и уютно. Так что тут мне не приходится ее заставлять выполнять эту часть домашней работы. Я даже иногда ей говорю, что может и не надо два раза в неделю дом убирать. Но она не слушает. Может быть где-то мы педантично к этому относимся, но все должно быть выстирано, выглажено, по полочкам разложено. И нам это — в кайф.

— С вами разговариваешь и понимаешь, что вы — образцовый семьянин. И при этом у вас еще и выстроенная собственными силами успешная карьера певца. С этим образом как-то не совсем вяжется ваше желание «хайпануть», бросить своеобразный вызов своими неординарными появлениями в различных видеороликах.

— Так ведь я сам ничего не придумываю. По сути я только принимаю решения — участвовать в той или иной предложенной авантюре или нет. Чаще всего говорю да. И вот удивительно, но зачастую любое мое нестандартное появление имеет очень нужный эффект. И я понимаю, что работаю с профессионалами. Мне, например, предлагают рекламщики или телевизионщики проект. И если я вижу, что они знают свое дело, что они профессионалы, то даже абсурдные какие-то идеи получатся и все будут говорить об этом, обсуждать! Все же помнят до сих пор Солодуху в экстравагантном костюме бабочки с голым торсом в видеоролике накануне «Евровидения». Да, возможно, для многих это был такой шок сначала (смеется). Не совсем привычный и для меня образ! Но я же артист! И это все в итоге было воспринято как эпатажная, но и одновременно высокопрофессиональная работа. И моя, и тех людей, кто придумал это все и реализовал. А ролик, где я повторяю популярный трюк Ван Дамма со шпагатом?! Только я на танках был снят. Отличная работа! А сколько положительных откликов я получил после того, как с Никитой Ходасом перепел хит «Цвет настроения — черный»?! Отличный и неординарный получился рекламный ролик для одного из магазинов. Я там рассекаю в новом для себя образе по магазину и пою. Скажу так — мне интересно менять образы, роли, быть разным. Мне интересен такой опыт, я получаю удовольствие. И особенно приятно, когда ролик получается успешным. А именно так чаще всего и бывает. (Смеется.) И ведь, замечу, что такие идеи почему-то не предлагают другим! Значит видят во мне ту самую искру, которая способна зажечь! И проектов у меня очень много. Иногда и сам не понимаю, как все успеваю! Это — разрыв полный. Но это кайф, это движение, это профессиональный рост, это жизнь. И именно такая, какая нужна мне!

— Есть ли такие проекты, от которых вы бы отказались?

— Даже не знаю, трудно ответить так сразу. Наверное, я бы не вышел голым на Октябрьскую площадь… Хотя… я же бизнесмен. И при этом личность творческая… Так что сначала бы все же посмотрел на гонорар, ну и насколько красиво это могло бы быть снято.

— Александр, год в звании заслуженного артиста Республики Беларусь. Что-то изменилось в вашей деятельности после того, как получили это звание?

— Это, разумеется оценка моего труда, высокая оценка. Я благодарен, что получил это звание. Хотя тогда сразу многие шутили, что наконец-то народному дали заслуженного. Хотя в моей творческой деятельности почти ничего в связи с новым статусом не поменялось. Все как обычно. Почивать на лаврах не собираюсь. Пашу как лошадь над новыми проектами.

— Может быть гонорар вырос?

— Я бы не сказал. Разве что, как заметил, ведущие различных мероприятий стараются взять на себя право объявить мой выход. Звучит же! (Смеется.) Хотя скажу так: это звание заставляет меня нести еще большую ответственность за свои выступления.

— Александр, много раз слышала о ваших дружеских отношениях со Стасом Михайловым. Нет идей сделать дуэтом номер?

— Да, со Стасом у нас довольно хорошие творческие взаимоотношения. Он подарил мне песню. Я предлагал ему исполнить какую-нибудь композицию дуэтом. Он не поддержал эту идею. Кроме того, я и Лепсу предлагал, он тоже ответил «нет». И вы знаете, я считаю это нормальным. Это позиция творческих людей. Я уважительно отношусь к их решению.

— А что касается решения дочери Варвары относительно творческой карьеры? У нее есть стремление петь?

— За свои детские годы Варя, как и все дети, много раз меняла свои предпочтения в выборе профессии. Сегодня ей действительно нравится работать на сцене. Я брал дочку на свои выступления, она со мною пела, ей понравилось. Я не исключаю такую возможность, что моя Варя станет певицей. И, собственно, мы сейчас помогаем ей развиваться в этом направлении. Супруга возит ее на занятия в вокальную студию. Но сейчас она еще только во втором классе. Так что есть время определиться с будущей профессией.

— И напоследок хотелось бы попросить вас дать совет тем, кто только начинает свой творческий путь, свою карьеру артиста, певца. Чтобы вы с высоты своего 30-летнего опыта на сцене пожелали бы молодежи?

— Все просто! Во-первых, надо верить в себя. Всегда. Также надо безумно любить свою работу, быть фанатом. Иначе, уже спустя пару лет от начала карьеры, есть шанс сойти с дистанции. Ну и, конечно, я уверен, чтобы долгие годы быть успешным и любимым артистом, необходимо пахать с утра и до вечера. Несмотря ни на что.

Фото из личного архива