Постпред Украины в ООН Владимир Ельченко заявил о необходимости поэтапной отмены права вето при принятии важных решений в Совете безопасности.

Он снова обвинил Россию в «агрессии» по отношению к Украине, а также в единоличном блокировании многих резолюций СБ ООН по Донбассу.

Постпред подчеркнул, что постоянный Совбеза не может иметь права вето, если является стороной конфликта.

«Наше государство также последовательно выступает за поэтапную отмену права вето, что особенно актуально в условиях агрессии против Украины со стороны России как одного из постоянных членов Совета безопасности», — заявил Ельченко в статье для издания «Зеркало недели».

Среди «злоупотреблений» России правом вето он упомянул конфликт в Донбассе, крушение Boeing в Донбассе, а также отравление агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.