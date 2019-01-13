Снег и дождь ожидаются в Беларуси 14 января, местами по республике на дорогах сохранится гололедица.

Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, передает БЕЛТА.

Преобладать будет облачная погода. Временами ожидаются осадки — снег, мокрый снег и дождь. Местами слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный порывистый, днем по западу в отдельных районах сильный порывистый — до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 5 до одного градуса тепла. Днем прогнозируется от 3 градусов мороза до плюс 3 градусов.