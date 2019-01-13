Свой 34 день рождения белорусский футболист с украинским паспортом Артём Милевский отметил подписанием 2-летнего контракта с брестским «Динамо».

В Брест нападающий вернулся через полгода после того, как был вынужден покинуть клуб по причине конфликта с тренером, пишет Белсат.

Первый договор с «Динамо» Милевский подписал летом 2017 года и сразу стал любимым футболистом брестчан. За «Динамо» Артем сыграл 38 игр, в которых забил 10 голов и отдал 14 голевых передач. А через год у Милевского произошел конфликт с молодым тренером Алексеем Шпилевским, для команды Артем был больший авторитет, чем главный тренер. В результате Брест был вынужден покинуть сначала Милевский, а через месяц вследствие плохих результатов и сам Шпилевский. И вот через полгода Милевский вернулся в брестский клуб, вторую половину 2018-го Артем провел в венгерском клубе «Кишварда».

В 15-летнем возрасте Милевский уехал в Киев и отказался выступать за сборную Беларуси, грянул скандал, в разрешении которого принял участие лично президент ФИФА Йозеф Блаттер. В результате футболист принял украинское гражданство и сделал на новой родине хорошую карьеру. По крайней мере Милевский добрался со сборной Украины до ¼ финала чемпионата мира в 2006 году, а с украинской молодежной сборной Милевский стал серебряным призером чемпионата Европы.

В киевском «Динамо» Артём провел 11 сезонов, выиграл три титула чемпиона Украины, 3 Кубка и 4 Суперкубка Украины, становился лучшим бомбардиром чемпионата Украины. Киевский клуб Милевский оставил также со скандалом, поссорившись с главным тренером Олегом Блохиным. А за следующие четыре года нападающий сменил пять команд. Артём успел поиграть за турецкий «Gaziantepspor», хорватские «Хайдук» и «Сплит», румынскую «Конкордию», российский «Тосно».

Всю карьеру Милевского преследовали скандалы. Его обвиняли в нарушении спортивного режима и в пьяных дебошах. В 2008 году за это киевское «Динамо» оштрафовало Милевского на 100 тысяч долларов. Помимо прочего, пару лет назад Милевский разбил свой «Феррари», а «Мазератти» игрока сожгли неизвестные.

Тем временем Белорусская федерация футбола запретила «Динамо» регистрировать новых игроков, потому что брестчане отказываются платить гродненскому «Неману» 265 тысяч долларов компенсации за переход в команду Павла Савицкого. В Бресте считают, что платить «Неману» ничего не должны, а АБФФ стала на сторону Гродно. Несмотря на запрет на регистрацию игроков, брестчане продолжают подписывать футболистов. Так, игроками «Динамо», помимо Милевского, стал защитник Александр Павловец и нападающий Денис Лаптев.