Дональд Трамп побил рекорд Билла Клинтона по длительности шатдауна: временная приостановка деятельности правительства США продолжается уже 23-ой день из-за разногласий между главой Белого дома и демократами в конгрессе.
Трамп отказывается одобрить бюджет, если в нём не будет учтено финансирование строительства стены на границе с Мексикой. А демократы отказываются выделить на это средства, передает Euronews.com.
С 22 декабря в США не функционируют четверть федеральных учреждений, их работники не получают зарплату.
Банк продовольствия The Food Bank организовал пункты раздачи продуктов питания и первой необходимости, чтобы помочь федеральным работникам США справиться с периодом безденежья.
Это уже третий шатдаун в США с момента избрания Трампа президентом. Когда он закончится, пока неизвестно.
Предыдущий самый продолжительный шатдаун был зафиксирован 23 года назад и длился 21 день.