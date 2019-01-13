Дональд Трамп побил рекорд Билла Клинтона по длительности шатдауна: временная приостановка деятельности правительства США продолжается уже 23-ой день из-за разногласий между главой Белого дома и демократами в конгрессе.

Трамп отказывается одобрить бюджет, если в нём не будет учтено финансирование строительства стены на границе с Мексикой. А демократы отказываются выделить на это средства, передает Euronews.com.