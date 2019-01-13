Партия «Белорусский народный фронт» (БНФ) объявила 2019-й годом белорусского языка, назвав его «важнейшим фактором национальной безопасности» в условиях активизации «информационных атак против Беларуси».

«Белорусский язык — важнейший фактор национальной безопасности для независимого белорусского государства. (…) Принимая во внимание активизацию антибелорусских выступлений и информационных атак против Беларуси и белорусов, мы провозглашаем 2019 год годом белорусского языка», — говорится в заявлении, принятом в субботу на заседании сойма партии, передает «Интерфакс».

В данной связи партия призвала всех жителей Беларуси изучать и совершенствовать степень владения белорусским языком, а также использовать его во всех жизненных ситуациях, инициировать создание белорусскоязычных групп и движений в учебных заведениях разных уровней.

Кроме того, БНФ призвала всех белорусов во время переписи населения в октябре 2019 года указать белорусский язык в качестве родного языка и языка повседневного общения дома.

Белорусский бизнес, всех производителей товаров и услуг авторы заявления призвали использовать белорусский язык в рекламных кампаниях, в оформлении товаров, в коммуникации с покупателями.

Кроме того, БНФ потребовала от властей Беларуси ограничить трансляцию российских телеканалов, которые «разжигают межнациональную рознь» и «по существу, являются средствами ведения информационной войны против нашей страны», заменив их программами собственного производства или сбалансированным набором иностранных телепрограмм из других стран.

Помимо того, партия требует от властей Беларуси принятия актов законодательства на белорусском языке и призывает расширить использование белорусского языка в системе образования.

В партии напомнили, что с 1 января 2019 года все интернет-сайты государственных органов, предприятий и организаций Беларуси должны иметь белорусскоязычные версии, и заявили, что будут «пристально отслеживать исполнение этой нормы законодательства».