Тело 24-летнего Алеши Калипари – жителя итальянского города Реджо-ди-Калабрия – обнаружили в бассейне курорта на Мадагаскаре, где он работал аниматором, после вечеринки 9 января.

Как сообщает belmir.by со ссылкой на итальянские СМИ, Алеша, или, как его называли в Италии, Алессио, родился в Беларуси и в раннем возрасте был усыновлен вместе с еще двумя братьями-близнецами семьей врача из Реджо-ди-Калабрия.

Он вырос в этом городе на берегу Мессинского пролива и окончил среднюю школу имени Алессандро Вольта. До того, как уехать на курорт острова Нуси-Бе у побережья Мадагаскара, уже имел опыт работы аниматором на острове Кос в Греции.

На Нуси-Бе Алеша находился с марта 2018 года. Здесь он проработал девять месяцев, и вечером 9 января отмечал на вечеринке со своими коллегами последний день пребывания на Мадагаскаре.

Уже на следующее утро Калипари должен был вернуться в Италию, в Реджо-ди-Калабрия, где его ожидали друзья и родственники. А через пару дней – прибыть в Милан, чтобы воссоединиться с любимой девушкой.

По предварительным данным, смерть молодого человека могла наступить в результате утопления. Однако местные власти еще продолжают расследование, чтобы полностью восстановить картину происшедшего.

Как пишут итальянские СМИ, Алешу знали и любили многие на побережье пролива в Реджо-ди-Калабрия. Также он нравился туристам на Нуси-Бе, которые оставляли о его работе сплошь положительные отзывы.

На странице парня в Facebook появилось множество трогательных прощальных слов от близких, друзей и знакомых. О нем говорят как о красивом и добром человеке с чувствительной душой.

Сообщается, что семья Калипари нашла в информации, поступающей из Мадагаскара, много неясностей и противоречий. Поэтому родные попросили местные власти просмотреть записи камер наблюдения, установленных на курорте.

Сенатор от региона Калабрия Марко Сиклари обратился к МИДу Италии с просьбой помочь в установлении причин смерти на курорте Нуси-Бе. Не исключено, что по этому случаю прокуратурой Рима будет возбуждено уголовное дело.