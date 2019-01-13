Китайская компания показала проект нового терминала для Национального аэропорта «Минск»

Авиационный институт проектирования и дизайна, который входит в Китайскую авиационную промышленную корпорацию (AVIC CAPDI), опубликовал у себя на сайте рендеры проекта нового терминала в Национальном аэропорту «Минск».

Указано, что пропускная способность нового терминала площадью 36 тысяч квадратных метров составит три миллиона человек в год, пишет TUT.BY.

В октябре прошлого года занимавший в то время пост министра транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак заявил, что Минтранс планирует начать строительство нового терминала в Национальном аэропорту «Минск», поскольку действующий терминал не справляется с пассажиропотоком. Новый терминал будет представлять единый комплекс с действующим.

По словам директора Департамента по авиации Минтранса Артема Сикорского, окончательное решение о сроках начала строительных работ нового терминала в Национальном аэропорту пока не принято. Предполагается, что его строительство начнется после проведения Европейских игр, которые пройдут в июне 2019 года. Завершить строительство нового терминала планируется к чемпионату мира по хоккею в 2021 году.

Если белорусские власти примут проект терминала, предложенный Китайской авиационной промышленной корпорацией, то она и займется его строительством. Это будет уже вторая попытка компаний из Китая поучаствовать в строительстве в Национальном аэропорту «Минск».