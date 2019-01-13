Таможня напомнила белорусам, которые ездят за границу чаще, чем раз в три месяца, об особенностях применения норм беспошлинного ввоза товаров с 1 января 2019 года.

Что нужно помнить белорусам, которые пересекают таможенную границу ЕАЭС в Республике Беларусь чаще, чем раз в три месяца, рассказали в Гродненской региональной таможне. С 1 января 2019 года используются новые подходы к применению стоимостной и весовой норм в 300 евро и 20 килограммов, передает Sputnik.by.

Изменились не только нормы, но и подходы

Как пояснили в Гродненской региональной таможне, гражданам, которые часто ездят за границу, стоит знать не только о новых нормах ввоза, которые действуют с 1 января 2019 года. Теперь без уплаты пошлин раз в три месяца можно провезти только 25 килограммов товаров для личного пользования общей стоимостью не более 300 евро. Тот, кто пересекает границу чаще, может провозить не более 20 килограммов на сумму не более 300 евро. Но не все знают, что в новом году стали применяться новые подходы к применению норм беспошлинного ввоза при пересечении границы чаще, чем раз в три месяца. В таможне рассказали о тех ситуациях, в которые могут попасть белорусы на границе.

Проще провезти лишние килограммы

В случае если физическое лицо въезжает на территорию Беларуси чаще одного раза в три календарных месяца и везет при этом товары, стоимость которых превышает положенные 300 евро либо же их общий вес превышает 20 килограммов, то эти товары могут признать товарами для личного пользования. Еще в прошлом году товары сверх нормы, которые везли при въезде во второй или третий раз за три месяца, нельзя было признать товарами для личного пользования. Процедура по оплате пошлин была очень сложной, поэтому белорусы часто попадали в ситуацию, когда им приходилось возвращаться с излишками обратно в Литву или Польшу.

Тут нужно помнить, что провезти что-то запрещенное все равно не получится. Ведь решение о предназначении товаров принимается сотрудниками таможни отдельно, при этом учитывают ассортимент товаров, его характер и количество.

Если товар, ввезенный сверх нормы, признают товаром для личного пользования, то за него нужно заплатить таможенные пошлины по единым ставкам. Это 30% от стоимости, но не менее четырех евро за один килограмм веса в части превышения стоимостной (300 евро) и (или) весовой норм (20 кг). Чтобы задекларировать такие товары, нужно заполнить пассажирскую таможенную декларацию.

Алкоголь исключили из нормы

Частенько белорусы везут из-за границы, не только одежду и бытовую технику, но и импортные алкогольные напитки. Оказалось, что с нового года вес и стоимость данной категории товаров не включается в нормы 20 кг и 300 евро, это касается этилового спирта, алкогольных напитков и пива. При этом продолжают действовать прежние нормы ввоза алкоголя в страну. Каждый совершеннолетний может провезти три литра алкоголя, включая пиво. Всего же можно провезти в страну не больше 5 литров на одного человека, за каждый литр свыше трех придется заплатить пошлину в размере 10 евро.

После возврата можно везти по общим нормам

В случае въезда физического лица в Беларусь из сопредельного государства, во въезде на территорию которого ему было отказано, при следующем въезде не применяются стоимостная и весовая нормы в 300 евро и 20 кг. Например, человек решил поехать в Польшу раз в три месяца, но его по какой-то причине вернули обратно в Беларусь. Когда этот человек в следующий раз поедет «на закупы», то при въезде в Беларусь сможет провезти 25 килограммов товара для личного пользования общей стоимостью 500 евро. Хотя фактически пересекать белорусскую границу он будет второй раз за три месяца.

Чтобы воспользоваться таким правом, нужно представить таможенному органу определенные документы. Их перечень определен законодательно. Это может быть пассажирская таможенная декларация, представленная физическим лицом при въезде на территорию Республики Беларусь из сопредельного государства, во въезде на территорию которого ему было отказано. В ней должна стоять отметка «После возврата», проставленная в графе «Для служебного пользования».

Подтвердить возврат может паспорт или вид на жительство, в котором будет стоять отметка о возврате, или документ, выданный уполномоченным органом сопредельного государства, подтверждающий отказ во въезде лица.