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В Париже произошел сильный взрыв в булочной, расположенной на улице Рю-де-Тревиз в центре города. По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа.

По неофициальным данным, пострадали не менее 20 человек, из которых двое находятся в критическом состоянии и семеро — в тяжелом. При тушении огня пострадали трое пожарных.

В домах поблизости взрывом выбило окна. Пожарная служба проводит срочную эвакуацию из соседних зданий. Создана обширная зона безопасности, большая часть улицы перекрыта. Несмотря на усилия спасателей, пожар продолжается.

В центре Парижа произошел взрыв, есть пострадавшие
Фото из twitter-аккаунта croissandeau

По данным Кризисного центра МИД Франции, белорусских граждан среди пострадавших от взрыва нет.

Информация об этом размещена в официальном твиттер-аккаунте МИД Беларуси, сообщает БЕЛТА. Посольство Беларуси во Франции продолжит находиться в контакте с правоохранительными органами Франции.

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