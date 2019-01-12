В центре Парижа произошел взрыв, есть пострадавшие

В Париже произошел сильный взрыв в булочной, расположенной на улице Рю-де-Тревиз в центре города. По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа.

По неофициальным данным, пострадали не менее 20 человек, из которых двое находятся в критическом состоянии и семеро — в тяжелом. При тушении огня пострадали трое пожарных.

В домах поблизости взрывом выбило окна. Пожарная служба проводит срочную эвакуацию из соседних зданий. Создана обширная зона безопасности, большая часть улицы перекрыта. Несмотря на усилия спасателей, пожар продолжается.

По данным Кризисного центра МИД Франции, белорусских граждан среди пострадавших от взрыва нет.

Информация об этом размещена в официальном твиттер-аккаунте МИД Беларуси, сообщает БЕЛТА. Посольство Беларуси во Франции продолжит находиться в контакте с правоохранительными органами Франции.