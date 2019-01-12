В центре Минске 10 января при очистке крыши дома по улице Ленинградская, 5 рабочие сбросили вместе со снегом кирпич, который упал на проходившую по тротуару минчанку Варвару Козлову. Как отметила в Facebook сама девушка, тротуар, где проводились работы, нормально огорожен не был.

По ее словам, кирпич упал ей на ногу. В травмпункте девушке сообщили, что у нее сломан палец и образовалась гематома.

Девушка полагает, что «территорию, куда скидывают снег, должны ограничивать по периметру, чтобы людям было очевидно, что сюда нельзя». Но в данном случае это сделано не было, а ограждение было формальным.

Варвара написала заявление в милицию. В понедельник ей предстоит судмеэкспертиза. «Ситуация неприятная — при такой халатности исход для людей может быть летальным. Поэтому мне хочется о ней говорить и хочется достучаться до ответственных — я надеюсь, что так что-то может измениться», — подчеркнула пострадавшая.