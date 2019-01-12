В Минске построят крытый лыжный манеж, который будет работать круглый год

Крытый всесезонный лыжный манеж для катания на беговых лыжах построят между новым зданием Верховного суда и Свислочью.

Как стало известно TUT.BY, акт выбора на этот земельный участок в презентабельном месте возле Дворца независимости уже утвержден.

Объект может представлять собой крытое сооружение, в котором расположится ландшафтная лыжная трасса протяженностью около километра с перепадом высот до четырех-пяти метров. Температура воздуха в манеже будет составлять около минус четырех градусов на протяжении всего года.

Помимо лыжной трассы, в сооружении предполагается зона активного отдыха, тренажерный зал, раздевалки с саунами и кафе. Общая площадь объекта может составлять 18 тысяч квадратных метров. Рядом планируется парковка.

Комплекс будет создан не за счет бюджета, а как социальная нагрузка одного из инвесторов. Заказчиком строительства является Национальный олимпийский комитет.

Пресс-атташе НОК Виктория Меннанова подтвердила факт будущего строительства. По ее словам, сейчас идет разработка проекта комплекса.

Начало строительства запланировано на июль 2019 года, а окончание — на март-апрель 2020-го. Для эксплуатации комплекса будет создано отдельное унитарное предприятие.

Ближайшая к Минску крытая лыжная трасса находится в литовском Друскининкае. А всего в Европе крытых лыжных комплексов чуть больше тридцати.