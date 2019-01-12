Три пенсионера погибли на пожаре в Полоцке

11 января в 22:58 от соседей поступило сообщение о возгорании частного дома в Полоцке.

По прибытии спасателей к месту вызова наблюдалось частичное обрушение кровли и потолочного перекрытия, сообщает МЧС.

Проникнув внутрь, спасатели обнаружили трёх пенсионеров — хозяина дома, его супругу и её брата, которым помощь оказать было уже невозможно.

Погибшие состояли на учете в Государственном учреждении «Территориальный центр социального обслуживания населения Полоцкого района» как одинокие. Со слов соседей, накануне вечером выпивали, и при этом все курили.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении одного из погибших. В результате пожара в доме уничтожены кровля, имущество, повреждены потолочное перекрытие, стены.