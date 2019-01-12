Под Витебском легковушка врезалась в лося

Столкновение легковушки с лосем произошло у агрогородка Кировский Витебского района вечером 11 января.

Водитель «Renault Laguna» двигался по трассе «Витебск-Полоцк», когда на дорогу внезапно выскочил лось. В результате дорожно-транспортного происшествия животное погибло, а 33-летняя пассажирка автомобиля получила травмы головы и перелом шейного отдела позвоночника.

Женщину доставили в травматологическое отделение Витебской областной клинической больницы. По факту ДТП проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.