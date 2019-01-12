Возврат в нашу страну отходов переработки отработанного ядерного топлива прописан в соглашении между белорусским и российским правительствами.

В понедельник в Островце состоятся общественные обсуждения Экологического доклада по стратегической экологической оценке проекта Стратегии обращения с отработавшим ядерным топливом БелАЭС, сообщили в пресс-службе Минэнерго, передает Sputnik.by.

На сайте Белорусской атомной станции размещена электронная копия экологического доклада. Сам текст документа состоит из 215 страниц и подготовлен белорусскими специалистами.

Самая интересная его часть посвящена вопросам обращения с отработанным ядерным топливом. Общественности предлагают обсудить три варианта стратегии.

Правда, вся стратегия в любом случае сводится к тому, что отработанное ядерное топливо в том или ином виде будет возвращено в Беларусь.

В документе варианты стратегии выглядят так:

Вариант №1 – направление ОТВС (облученная тепловыделяющая сборка – Sputnik) Белорусской АЭС на переработку в Российскую Федерацию, с учетом длительного хранения ОЯТ (отработанное ядерное топливо – Sputnik) на территории Российской Федерации, с последующим возвратом ВАО (высокоактивные отходы – Sputnik) и их захоронением в Республике Беларусь;

Вариант №2 – направление ОТВС Белорусской АЭС на переработку в Российскую Федерацию с учетом длительного «сухого» хранения ОЯТ на территории Республики Беларусь и с последующим возвратом и захоронением ВАО в Республике Беларусь;

Вариант №3 – длительное хранение ОТВС, в том числе с их последующим захоронением на территории Республики Беларусь (без отправки в Российскую Федерацию).

В докладе говорится о том, что белорусская сторона совместно с российскими партнерами только планирует начать разработку концептуальных проектов объектов обращения с отходами переработки отработанного ядерного топлива с БелАЭС и проведение комплекса предпроектных, проектно-изыскательских работ по выбору площадок их размещения.

Таким образом, вся инфраструктура по хранению отработанного ядерного топлива будет создаваться на территории Беларуси. При этом в докладе делается акцент на том, что вариант обращения с отработанным ядерным топливом основан на межправительственном белорусско-российском соглашении.

Документ подразумевает, что в Беларусь в случае переработки в России отработанного топлива с БелАЭС будут возвращены «отходы, включенные в стеклоподобную матрицу, содержащие в своем составе радионуклиды цезиево-стронциевой фракции, с исключением долгоживущих радионуклидов».

Теперь белорусские чиновники планируют утвердить проект Стратегии в первом квартале 2019 года.