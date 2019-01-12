Специалисты лондонского онкологического центра Макмиллан назвали основные симптомы рака. По их словам, наличие этих симптомов – весомый повод для того, чтобы срочно обратиться к врачу, сообщает mir24.tv со ссылкой на Daily Express.

Самым первым тревожным признаком, который может говорить о злокачественных процессах в организме, исследователи назвали внезапно возникшие изменения в работе кишечника или мочевого пузыря.

Также специалисты указывают, что большие опасения должны вызывать неожиданные и беспричинные кровотечения, а также ощущение комка в груди или в другом месте, трудности при глотании, изменение размера или цвета родинки, тяжелый кашель с хрипотой и долго не заживающая рана.

Медики подчеркивают, что четыре из десяти случаев развития онкологического заболевания можно предотвратить благодаря своевременной диагностике и быстрому обращению в больницу.