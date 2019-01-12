Российский экипаж под управлением Андрея Каргинова дисквалифицировали на ралли «Дакар» за неоказание помощи зрителю, на которого наехал их автомобиль КамАЗ. Об этом 12 января проинформировали в Facebook организаторы ралли.

По их данным, машина Каргинова на 279-м участке ралли в Перу наехала на 60-летнего жителя Южной Африки, наблюдавшего за гонкой вне пределов зоны для зрителей. Мужчина получил перелом бедренной кости и был отправлен в больницу на вертолете.

На ролике, размещенном в YouTube, видно, как КамАЗ после наезда на человека притормозил, пропуская другой экипаж, а затем поехал дальше.

Южноамериканское ралли «Дакар» проходит в 2018 году по маршруту между Лимой в Перу и Кордовой в Аргентине.

Каргинов и его экипаж занимали третье место в общем зачете грузовиков.

Видео: El Deportivo Tv / YouTube