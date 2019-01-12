Народный артист России и глава семейства Михаил Сергеевич отметил 69-й день рождения под Новый год – 26 декабря. Казалось бы, ему сама судьба велит устраивать в январе затяжные каникулы и застолья, поводов хватает. «За все годы мы ни разу толком Новый год и Рождество не отмечали. Всё на бегу, в суете», – призналась «Собеседнику» супруга актера Лариса Луппиан.

Много лет Боярский и Луппиан служили в Театре имени Ленсовета. Зачастую 31 декабря они работали.

– Случалось, вбегали с Мишей в дом под бой курантов, наливали шампанское, поздравляли друг друга с наступившим Новым годом, ужинали и ложились спать, потому что страшно вымотались за эти предновогодние дни в театре, – вспоминает Лариса Регинальдовна. – Это у зрителей каникулы, а актеры трудятся, помогают создавать людям праздничное настроение.

А 2 января, как правило, снова на работу. Играли даже не один спектакль в день, а два или три, днем и вечером. Супруги участвовали и в новогодних представлениях для детей. Хрупкая, нежная Лариса играла в них снегурочек, принцесс, царевен. А Боярский – пиратов и кота в сапогах. Дедом Морозом он бывал нечасто. Видимо, не та фактура. Все же главный зимний волшебник должен быть потолще и без усов. Но дома для внучек и внука наряжался. (Недавно Михаил Сергеевич в четвертый раз стал дедом. Дочь Лиза родила второго сына. А у Сергея – две дочери. – Ред.)

«Основная наша традиция – поддерживать друг друга во всем»

В праздники теперь у актерской четы работы не так много, как тридцать лет назад. Супруги дают себе отдохнуть. Иногда уезжают в теплые страны. Но чаще устраивают каникулы на даче в пригороде Петербурга. Изредка туда приезжают дети и внуки. Всей семьей, правда, собираются не так часто, как хотелось бы.

Их дети на своей стезе уже вполне состоялись. Лиза Боярская – известная актриса. Сергей занимается политикой.

– У наших детей свои графики и напряженная жизнь, – рассказывает Луппиан. – Так что традиция собираться всей семьей за новогодним столом теперь не складывается из-за их занятости. Но это ведь не самое главное. Основная наша традиция годами остается неизменной – любить и поддерживать друг друга во всем.

Родители поддержали сына Сергея, даже когда он решил жениться в 18 лет. Вскоре у него родилась дочь Катя. Удивительно, но такой ранний брак оказался крепким – с супругой Екатериной они вместе уже 20 лет.

«Я играла принцесс. И вдруг… стала бабушкой»

Ларисе Луппиан на момент рождения первой внучки было чуть за сорок.

– Это был шок, – с улыбкой признается актриса. – Я же еще молодая, играю снегурочек и принцесс. И вдруг… бабушка?! Это долго не укладывалось в голове. Как примириться с тем, что ты стареешь? Ничего с этим не поделаешь, придется смириться. Так устроена жизнь – поколение за поколением взрослеют, появляются внуки. Внуков обожаю. Зацеловываю, залюбливаю. Не надо никаких нотаций, ворчалок, замечаний. Я убеждена: воспитывать можно и нужно исключительно любовью! Я и детей так воспитывала.

И Лизу мама поддерживала всегда. Когда та училась в театральной академии, студентам запрещали сниматься в кино. Но Луппиан сказала дочери: «Если приглашают в кино – непременно соглашайся!» И Елизавета снималась, а мама прикрывала ее перед педагогами: то она якобы заболела, то пропускала занятия «по семейным обстоятельствам».

«Мама постоянно говорила мне: «Разведись!»

Глава семьи тоже воспитан любовью супруги. В молодости ведь было так: бесконечные друзья и компании в доме, посиделки на кухне, вино лилось рекой. Боярский сам признавался, что крепко дружил с алкоголем. Да и поклонницы Ларису донимали.

– Мама постоянно говорила мне: «Разведись!» – вспоминает актриса. – Что удержало? Конечно, любовь. Любви надо учиться. Я училась много лет. Наблюдала за Мишиной мамой Екатериной Михайловной: она обожала своего сына. С какой любовью и нежностью кормила его, рубашечки гладила! Даже когда он стал взрослым, заботилась о нем. Вообще, мужчинам тяжелее жить на этом свете. Они лишь внешне сильные. А внутри гораздо уязвимее нас, женщин. Поэтому надо почаще обнимать, целовать мужа, действовать только нежностью и любовью. Я бы не сказала, что ласка – это женское оружие. Скорее искусство.

Именно семья спасала актрису в моменты отчаяния.

– В театре я была очень востребованной артисткой. И вдруг в 80-м году главный режиссер Игорь Петрович Владимиров перестал давать мне роли. Совсем! Почему? Не знаю, не было никакого конфликта. Просто вдруг ледяное равнодушие со стороны режиссера, в нашей профессии, к сожалению, так бывает. Я страдала, впала в жесточайшую депрессию. Этот период «безролья» в общей сложности длился почти семь лет. И пришелся на возраст с 27 до 34 лет. А ведь это лучшие годы для актрисы: ты еще молода, но уже есть опыт. В итоге я ушла в другой театр.

Только у Ларисы все начало налаживаться, и вдруг грянула перестройка. В 90-е годы люди перестали ходить в театр. Для артиста это страшно – играть в полупустом зале.

– Если бы не семья, не знаю, что меня держало бы в этой жизни, – говорит Луппиан. – Так что берегите своих родных и близких, они – самое ценное, что у нас есть.

С мужем они теперь на одной волне. Михаил Боярский недавно признался в интервью: «Самые главные звания, которые получает в своей жизни мужчина, – это не «заслуженный» или «народный». А «сын», «муж», «отец».

Наступивший 2019 год для артиста станет юбилейным – грядет 70-летие. Так что Михаил Сергеевич уже начинает планировать юбилейные съемки и концерты.