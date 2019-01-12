Белорусский экономический исследовательско-образовательный центр BEROC представил очередной квартальный обзор экономики.

Как отмечается в отчете, существующее сейчас циклическое замедление экономики является «естественным последователем» периода восстановительного ускоренного роста. Если основой циклических колебаний будут оставаться внутренние причины, то соответствующее замедление роста, вероятно, будет не столь значимым и продолжительным, пишет Thinktanks.by.

«По нашим оценкам, в этом случае уже к концу 2019 г. экономика сможет вновь вернуться к «эталонной» отметке квартального роста около 2.5%, по итогам всего 2019 года продемонстрирует рост в пределах 0.5-1.5%», — говорится в обзоре.

Однако, экономисты обращают внимание, что в добавок к внутренним предпосылкам замедления роста все более явно прослеживаются и внешние. Например, продолжают ухудшаться перспективы роста в России, возрастает вероятность усиления «энергетических трений» с этой страной, а также все более ощутимыми становятся риски в глобальной экономике.

«Реализация указанных рисков может привести к тому, что ожидаемое замедление роста окажется более значимым и продолжительным или даже перетечет в новый виток рецессии. Вопреки сложившемуся фону для замедления роста, власти утвердили официальный прогноз, предполагающий ускорение роста ВВП в 2019 г. до 4%. Его они намерены достичь за счет «инвестиционного спурта» (предполагается рост инвестиций на 9.5%, во многом связанный со скачком инвестиций в АЭС), а также нового витка роста конечного потребления. Причем такой рост внутреннего спроса по замыслу властей должен повлечь лишь незначительное ухудшение состояния чистого экспорта», — коснтатируется в обзоре.

Однако в указанных выше условиях достижение такой динамики либо мало реалистично, либо сопряжено с реинкарнацией угроз ценовой и финансовой стабильности, полагают специалисты BEROC.

«Учитывая, что цель в 4% роста ВВП является политически обусловленной – такой рост нужен, чтобы сохранить надежду на выполнение программы 2016-2020 гг.– возрастают опасения, что в 2019 г. власти в угоду «гонке за ростом» пренебрегут соображениями ценовой и финансовой стабильности», — считают авторы обзора.