Генеральная прокуратура направила в Минский городской суд для определения подсудности уголовное дело в отношении главного редактора портала TUT.BY Марины Золотовой. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Дмитрий Брылев.

«В Минский городской суд для определения подсудности направлено уголовное дело по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 425 УК (Бездействие должностного лица)», — сообщил Дмитрий Брылев.

То есть будет определено, где состоится процесс, — и пока неизвестно, сколько времени это займет.

Собеседник добавил, что прокурор не усмотрел оснований для изменения или отмены ранее избранной меры пресечения. Как и прежде, редактор находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее СК дважды отказал Золотовой в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного преследования согласно 86-й статье Уголовного кодекса. На этой неделе Марина Золотова подала жалобу на имя генерального прокурора Александра Конюка на повторный отказ Следственного комитета в прекращении уголовного преследования.

Золотова осталась единственной обвиняемой по «делу БЕЛТА», остальные фигуранты — 14 сотрудников различных СМИ — были освобождены от уголовной ответственности с привлечением к административной. Кроме штрафов, журналисты были обязаны возместить предъявленный ущерб. Суммы разные — от 3 до 17 тысяч рублей.