Американская компания Apple запатентовала технологию, позволяющую создавать смарт-одежду. Соответствующий документ появился на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США.

Технология называется ткань со встроенными электрическими компонентами (Fabric With Embedded Electrical Components). Одежда из такого материала сможет подключаться к смартфону.

Ткань состоит из «проводящих» волокон, распространяющих электрический сигнал, и «изоляционных» для внешних слоев одежды.

Смарт-одежда сможет подключаться к iPhone по беспроводному соединению, собирать и передавать данные о состоянии и здоровье человека, воспроизводить музыку через встроенные наушники.