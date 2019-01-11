Женщина прожила с мужчиной 15 лет, а в канун Нового года в ссоре ударила ножом. Когда тот умер, она ушла праздновать в соседнюю деревню.

Шокирующая криминальная история произошла в деревне Толкачево-2 Шумилинского района. 55-летний мужчина и 58-летняя женщина из Новополоцка переехали в эту деревню лет семь назад, пара не была расписана, но они жили вместе около пятнадцати лет.

29 декабря сельчане отправились за покупками в Оболь, там, среди прочего, они купили шесть бутылок вина. При возвращении назад через деревню Погирщина, мужчина задержался, чтобы помочь по хозяйству знакомой.

Когда он вернулся домой, его сожительница вместе со своим 34-летним сыном уже выпили две бутылки. Женщина закатила сцену ревности и в пьяном угаре схватила со стола нож. А затем нанесла удар мужчине в грудь.

Раненый смог самостоятельно дойти до кровати, но близкие ему люди не стали вызывать «скорую», опасаясь ареста. Они обработали рану и продолжили выпивать. Только утром мать и сны поняли, что пируют в компании покойника.

После этого они ушли из дома и отправились в соседнюю Погирщину к знакомой праздновать дальше. В новогоднюю ночь женщина все же призналась приятельнице в убийстве. Слухи об этом разошлись по деревне и соседи вызвали милицию.

— Когда женщину задерживали, она была в нетрезвом состоянии. О своем муже она даже не вспомнила. А вот ее сын, увидев милиционеров, успел сбежать.